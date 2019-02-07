Москва, 7 февраля, 2019, 13:07 — ИА Регнум. Причинами повышения ставок по вкладам может быть большое количество факторов, одним из ключевых может являться попытка банков привлечь дополнительную ликвидность. Об этом также свидетельствует повышение ставок по базовым депозитам в банках ВТБ и Альфа-Банк, заявил корреспонденту ИА REGNUM практикующий трейдер-аналитик компании «ФинИст» Олег Бугулов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Ранее аналитики прогнозировали некоторое снижение ставок по вкладам в начале 2019 года, связанное с отменой сезонных новогодних вкладов, однако многие банки продлили действие подобных депозитов или заменили их другими выгодными предложениями, что также может быть вызвано желанием увеличить приток средств через данный канал», — пояснил эксперт.

Еще одним аргументом в пользу этой версии является повышение ставок по ипотеке в Сбербанке и ВТБ, исходя из этой информации можно предположить, что проценты по потребительским и прочим видам кредитов также вырастут.

«Также существует мнение, что сбербанк, а вслед за ним и остальные банки, поднимая ставки по депозитам и ипотечным кредитам, «опережают» решение Центрального Банка о повышении ключевой ставки», — считает Бугулов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля Сбербанк повысил ставки по рублёвым вкладам. Повышение процентных ставок по базовой и онлайн-линейке вкладов составит от 0,15 до 0,60 п.п.

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