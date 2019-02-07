Москва, 7 февраля, 2019, 13:26 — ИА Регнум. Законопроект, позволяющий «народным инспекторам» штрафовать нарушителей ПДД без протокола, по факту фиксации нарушений на специальном портале, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Засада

Прежде всего, активным гражданам надо зарегистрироваться на портале госуслуг.

«Закон является правовым основанием для создания специального программного обеспечения. У человека, который скачает программу, будет цифровая подпись», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

У зарегистрированных «дружинников» появится право выносить постановления о назначении административного наказания за отдельные нарушения ПДД без составления протокола об административном правонарушении в случае их фиксации с применением технических средств, имеющих функции видеозаписи, и специализированного программного обеспечения.

«Вина должна быть доказана. Это не автоматическое выписывание штрафов», — подчеркнул Лысаков.

МВД фиксирует рост числа фиксации нарушений Правил дорожного движения при помощи активных граждан. Так, по словам замглавы МВД Игоря Зубова, в 2016 году зафиксировано 126 тыс. обращений, в 2017 году — 200 тыс., в 2018 году — 494 тыс. обращений.

Установлен четкий перечень нарушений, которые смогут фиксировать в том числе сами водители, например, проезд на запрещающий сигнал светофора, непропуск пешехода и так далее.

«Обжалование решений о штрафе возможно», — заверил замглавы МВД Игорь Зубов.

Кроме того, по его словам, зафиксировавший нарушение должен быть готов выступать в суде в случае необходимости.