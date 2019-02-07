Санкт-Петербург, 7 февраля, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Прокуратуру Петербурга попросят проверить действия нескольких управляющих компаний в связи с ежегодными протечками одних и тех же крыш. Об этом ИА REGNUM заявила глава городского отделения «Справедливой России» Марина Шишкина.

Дарья Драй ИА REGNUM Сосульки на крышах домов Петербурга

Петербургские «эсеры» также потребовали от врио губернатора Александра Беглова заставить коммунальные службы ликвидировать кровельные протечки в день их образования, включая выходные и праздники. С таким обращением они выступили после того, как упавшая с крыши наледь в Петроградском районе убила студента химико-фармацевтического университета Бабурбека Очилова.

Читайте также: Петербург, февраль: опасная зона — весь город

Депутаты Заксобрания от «Справедливой России» призывают Беглова перевести городские коммунальные службы на семидневную рабочую неделю и установить круглосуточные дежурства специалистов по ликвидации протечек. Они обращают внимание, что коммунальщики «практически повсеместно игнорируют требования законодательства РФ по содержанию общего имущества многоквартирных домов», а именно, не соблюдают температурно-влажностный режим чердаков, поздно чистят крыши от снега, управляющие компании не устраняют причины протечек и не ликвидируют их последствия.

Между тем, по Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003, крышу с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега, не допускается его накопление слоем более 30 см. При оттепелях же снег следует сбрасывать и при меньшей толщине. Чистить кровли от снега и льда должны рабочие, знающие правила содержания крыш, имеющие допуск к работе на высоте, причем выполнять все это можно только деревянными лопатами. Повреждение кровли, свесов, желобов и водоприемных воронок необходимо устранять немедленно. Аналогичный срок устранения нарушений, приводящих к протечкам, установлен пунктом 7 постановления правительства России от 3 апреля 2013 года.

Читайте также: «В нашем городе сегодня опасно»: омбудсмен Петербурга о гибели студента

Авторы обращения подчеркивают, что петербуржцы не могут добиться срочного ремонта кровли в день обращения, коммунальщики отказываются работать по выходным, УК не оказывают срочной помощи даже в тех случаях, когда протечки заливают электрооборудование, и ситуация чревата замыканием и пожаром.

«Довольно часто протечки возникают самопроизвольно, но нередки случаи и порчи кровель малопрофессиональными рабочими во время уборки снега с крыш. Квартиры верхних этажей сутками заливает вода, портятся обои, мебель, проводка, возникает плесень, распространяется грибок. Этой беде подвержены как дома старого фонда, так и новостройки», — говорится в документе.

«Справороссы» полагают, что фактически коммунальные службы Петербурга перестают отвечать на звонки горожан с середины пятницы, оставляя квартиры с протечками в аварийном состоянии почти на трое суток, до утра понедельника. По их мнению, во время обильных снегопадов, а затем и таяния снега ликвидировать протечки нужно максимально оперативно. Заметим, по прогнозу синоптиков, Петербург ждет трехдневная оттепель.

«Падение наледи с кровель уже стало этой зимой причиной нескольких трагедий. И петербуржцы продолжают жаловаться на то, что управляющие компании крыши своевременно не ремонтируют и снег с них не сбрасывают, вопреки своим обязанностям. Люди рискуют остаться наедине с этими проблемами до весны. Уже сейчас понятно, что температура ниже 0 градусов и продолжающиеся осадки в ближайшие недели снова повлекут за собой образование наледи на кровлях. А действия непрофессиональных рабочих, очищающих крыши недопустимыми инструментами, будут провоцировать возникновение новых протечек. У Смольного есть возможность отрегулировать работу коммунальщиков и контролировать соблюдение ими действующих нормативов содержания и ремонта кровель. Мы же намерены обратиться в городскую прокуратуру с требованием провести прокурорскую проверку действий целого ряда управляющих компаний Петербурга в связи с ежегодными протечками одних и тех же крыш», — заявила лидер петербургской организации «СР» Марина Шишкина.

Читайте также: В уборке крыш федеральных зданий в Петербурге найдены сотни нарушений