Москва, 7 февраля, 2019, 12:53 — ИА Регнум. В МВД допустили расширение возможности фиксации гражданами нарушений не только Правил дорожного движения (ПДД), но и правил торговли, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

(сс) Adil Ansari Фотофиксация

«Могут возникнуть подобные законопроекты по другим сферам: фото‑ и видеофиксация нарушений правил продажи продовольственных товаров, фото‑ и видеофиксация нарушений правил охоты и так далее», — заявил замглавы МВД Игорь Зубов в Госдуме.

Он назвал условия для введения новых возможностей.

«Для этого должны быть условия, четкое понимание того, что мы регламентируем, средства и технические возможности», — отметил замминистра.

Госдума в первом чтении обсуждает законопроект, дающий право гражданам РФ, зарегистрированным на портале госуслуг, при помощи программного обеспечения фиксировать нарушения ПДД, на основании данных будут штрафовать нарушителей.