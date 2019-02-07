Япония пошла на попятную, Киев увлёкся военными учениями: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 7 февраля, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- Япония перестала использовать фразу «незаконная оккупация Курил»;
- В США прогнозируют мрачное будущее экономике страны;
- В районе Мариуполя прошли учения ВСУ;
- В ПФР объяснили, почему требуют от челябинца три копейки;
- Климатический хаос на Земле предрекают учёные.
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