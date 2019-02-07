Москва, 7 февраля, 2019, 12:24 — ИА Регнум. Сегодня, 7 февраля, продолжается некоторое ослабление российской валюты, связанное с внешними факторами. На фоне увеличения запасов нефти в США с 0,92 до 1,26 млн баррелей снижаются нефтяные котировки с $62,8 к $62,3 по Brent. Доллар на рынке Форекс растёт, агрегатный индекс доллара DX к основным валютам поднимается от 96 п. к 96,3 п., заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Несколько усиливаются антирисковые настроения на рынках, о чём свидетельствует понижение фондовых индексов в начале дня в Азии и Европе. Всё это создаёт умеренно неблагоприятные условия для динамики рубля. Поэтому 7 февраля в первые часы торгов на Мосбирже российская валюта испытывает давление.

«Пара доллар/рубль поднимается с 65,87 до 66,10 руб. Евро/рубль на уровне чуть ниже 75 руб. показывает менее выраженную восходящую динамику, что связано со слабостью евро по отношению к доллару.

В течение дня наиболее вероятно сохранение утренних тенденций и колебание курса руб. в узком диапазоне 65,90−66,40 руб. к доллару и 74,70−75,40 руб. к евро», — считает эксперт.

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