Мюнхен, Германия, 7 февраля, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Мюнхенская «Бавария» может купить нападающего «Гамбурга» Янна-Фите Арпа. Об этом сообщает Bild.

Цитата из мф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

По информации издания, «Бавария» согласовала переход 19-летнего форварда. Но пока неизвестно, когда он сможет перейти в стан мюнхенского клуба.

Отметим, что Арп является воспитанником «Гамбурга». В текущем сезоне Арп сыграл 11 матчей во второй Бундеслиге, в которых отметился одной результативной передачей.

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