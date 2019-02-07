Париж, 7 февраля, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Экономические меры, принятые в декабре, не потушили народного гнева, однако смягчили его последствия. В рамках больших национальных дебатов, организованных для выхода из кризиса, французский президент стал намного чаще покидать Елисейский дворец. «У меня нет готового решения», — признался он на этой неделе в ходе встречи с мэрами парижских пригородов и их жителями, длившейся шесть часов.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Во Франции некоторые уже заговорили об «удивительном возвращении» Макрона, используя появившийся пару лет назад неологизм испанского происхождения remontada.

Французский лидер пережил первый со времен своего прихода к власти в 2017 году серьезный кризис. Он не мог предвидеть бунт «желтых жилетов», отмечает El Pais, разразившийся в ноябре в качестве протеста против высоких цен на топливо и позднее превратившийся в движение со вспышками насилия и беспорядками, оппозиционное уже Макрону и системе. К отрицательным результатам общественных опросов добавилось чувство потери контроля над ситуацией.

Помощь в 10 млн евро для повышения покупательной способности обедневшего среднего класса и идея широких национальных дебатов, в ходе которых все граждане могли бы выразить свое беспокойство, высказать претензии и просьбы, позволили президенту перехватить инициативу. Опросы показали изменение настроений: последний, опубликованный в феврале институтом Ifop и еженедельным изданием Paris Match, свидетельствует о росте популярности Макрона на шесть пунктов по сравнению с январским результатом и на 11 — по сравнению с декабрьским. Ее уровень достиг 34%, что соответствует докризисному значению.

«Он вновь мобилизовал свою избирательную базу, — объяснил по телефону Фредерик Даби, заместитель генерального директора Ifop. — Эти французы почувствовали себя примиренными [высказываниями президента, его декабрьскими заявлениями и большими дебатами в январе] с идеей возвращения Макрона, с тем, что он играет ведущую роль и уже не позволит событиям диктовать ему условия». Избиратели действующего главы Франции, придерживающиеся центристских и правых взглядов, видят в нем гаранта порядка перед лицом хаоса, который в глазах многих воплощают «желтые жилеты».

Президентская партия «Вперед, республика!» снова обогнала «Национальное объединение» (радикальную партию, ранее известную как «Национальный фронт») и числится фаворитом на европейских выборах, назначенных на май. Предвыборная борьба сейчас диктует каждый шаг во французской политике, подчеркивает El Pais, и в итоге станет делом двоих: Макрона и Марин Ле Пен, лидера «Национального объединения».