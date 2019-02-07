Калуга, 7 февраля, 2019, 12:10 — ИА Регнум. Сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге установили факт незаконной торговли продуктами уроженцем Таджикистана в торговой палатке областного центра.

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Как сообщили 7 февраля корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, 32-летний калужский предприниматель, находясь в служебном кабинете территориального органа внутренних дел, пытался «решить вопрос» о непроведении проверки, а также непринятии мер по привлечению правонарушителя к административной ответственности. Он передал офицеру полиции в качестве взятки 20 тысяч рублей.

Между тем подкуп полицейского проходил под оперативным контролем сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Калуге.

Как сообщила по данному поводу корреспонденту ИА REGNUM старший следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СК России по Калужской области Марина Лакина, в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации «Дача взятки». Денежная взятка была изъята и приобщена к материалам уголовного дела. Расследование продолжается.

Напомним, подозреваемому в подкупе полицейского грозит штраф в размере до 1,5 миллионов рублей либо лишение свободы на срок до восьми лет.