Калужская область, 29 января, 2015, 10:54 — ИА Регнум. Флаг Калужской области и флаги еще 84 регионов России установят на «Барнео», российской дрейфующей ледовой базе в Арктике, в рамках посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне национального проекта «Арктика-2015» участники первой полярной экспедиции «Живая Планета». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального кабинета министров, флаг Калужской области, сегодня, 29 января, будет передан в Москве руководителю Генерального штаба проекта «Арктика-2015». Торжественное мероприятие состоится в Общественной палате России и будет сопровождаться презентацией калужского региона.

Доставят на Барнео и огромный, площадью 1052 квадратных метра, флаг Российской Федерации. Влаги регионов будут поменьше — три на четыре метра каждый.

О запуске проекта «Арктика-2015», направленного на поддержку научных исследований и защиту природы Арктики, было объявлено в конце 2014 года в Москве. Инициатором проекта стало Русское географическое общество, которое поддержали Минкультуры и Минприроды России. В рамках данного проекта в мае 2015 года на Поклонной горе в Москве будет разбита аллея в честь выдающихся российских исследователей Арктики и Антарктики. Одновременно с высадкой деревьев в Москве аналогичная акция пройдет на аллее России в парке Победы Севастополя, где будет заложен Полярный сад. Проект «Арктика-2015» включает в себя также проведение художественной выставки «Выдающиеся полярники — покорители Арктики и Антарктики». Завершит проект парад флагов регионов России, который должен состояться на Поклонной горе в День России. Это первая официальная церемония одновременной демонстрации флага России и флагов 85 регионов Российской Федерации.

Напомним что «Барнео» — ледовый лагерь ежегодной высокоширотной арктической экспедиции Русского географического общества, дрейфующий в непосредственной близости от Северного полюса. Лагерь разбивается ежегодно на полтора месяца в апреле, когда в северных широтах наступает полярный день. Каждый раз под лагерь выбирается льдина, подходящая для размещения на ней взлетно-посадочной полосы. «Барнео» — это не только место для проведения научных исследований, но и еще и самая северная на планете туристическая база, которую ежегодно посещают несколько сот туристов со всего мира.

Флаг Калужской области будет водружен на Северном полюсе уже во второй раз. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17-летняя воспитанница Думиничского детского дома Калужской области Оксана Платонова, добившаяся права участвовать в третьей российской молодежной экспедиции Матвея Шпаро «На лыжах — к Северному полюсу!», в ночь с 21 на 22 апреля 2010 года вместе с своими шестью товарищами из регионов России установила флаг Калужской области на самой северной точке Земли.