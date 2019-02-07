Бийск, Алтайский край, 7 февраля, 2019, 12:03 — ИА Регнум. В Бийске сегодня, 7 февраля, устраняют крупную аварию на тепловых сетях. Как сообщает ГТРК «Алтай», порыв произошёл сегодняшней ночью в районе микрорайона Зелёный клин. Без тепла и горячей воды остались19 многоквартирных домов, школа, детский сад и административные здания.

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день (фрагмент). 1858

По данным ИА «Банкфакс», когда работы по замене поврежденного участка теплосети диаметром 325 мм были завершены и сеть начали заполнять, произошел порыв на соседнем участке, поэтому работы пришлось продолжить.

Узнав о ЧП, некоторые жители Бийске через социальные сети пригласили семьи с детьми провести какое-то время у них в гостях, чтобы избежать переохлаждения. Однако представители микрорайона Зеленый клин заявили, что температура у них в домах не успела сильно опуститься, поэтому о переохлаждении речи не идет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, морозы в Алтайский край пришли в конце января 2019 года. Температура воздуха местами опускалась до минус 50 градусов Цельсия. По данным алтайского гидрометцентра, сегодня, 7 февраля, в температура воздуха в Бийске составляет минус 26 градусов Цельсия.