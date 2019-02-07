Москва, 7 февраля, 2019, 12:00 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за оставление места ДТП с тяжелыми последствиями, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля. Поправки вносятся в УК и КоАП.

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«Надо вести себя в соответствии с нормами морали, вы не имеете права покидать место ДТП, вы обязаны вызвать скорую помощь, ГИБДД, может быть, никого кроме вас и пострадавших рядом нет», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

Он привел данные, в соответствии с которыми фиксируется до 1 тыс. случаев оставления места ДТП.

Поправками правительство предлагает фактически приравнять водителей, скрывшихся с места ДТП с тяжелыми последствиями, к совершившим ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Максимальное наказание будет предусматривать лишение свободы на срок от четырех до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.