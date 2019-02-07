Москва, 7 февраля, 2019, 11:59 — ИА Регнум. Россия может не признать итоги выборов президента Украины. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцивич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«В случае запрета на участие на выборах президента Украины наблюдателей из нашей страны Россия оставляет за собой право вообще не признавать результаты этих выборов. Очень сильно сомневаюсь, что подобная реакция России отвечает интересам Украины», — сказал Клинцевич.

По его мнению, вопрос о форме участия российских наблюдателей в работе на президентских выборах на Украине должен рассматриваться уже после принципиального решения украинской стороны об их допуске на выборы.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что наблюдателей из России можно допустить к работе на президентских выборах в марте, но только в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Со своей стороны официальный представитель БДИПЧ ОБСЕ Томас Раймер выразил сомнение, что намерение Киева не допускать российских наблюдателей на выборы президента Украины соответствует обязательствам этой страны в рамках организации.