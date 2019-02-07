Москва, 7 февраля, 2019, 12:23 — ИА Регнум. Банк России действует очень топорно, зажимая денежную массу, ограничивая предложение денег и повышая ключевую ставку, полагает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 7 февраля корреспонденту ИА REGNUM.

Да Банк России

«Как Центральный банк борется (или говорит, что борется) с инфляцией? Это типичный консервативный монетаристский подход, — объяснил Комолов. — Банк России действует очень топорно, зажимая денежную массу, ограничивая предложение денег и повышая ключевую ставку. У нас она одна из самых высоких в мире. Совершенно неприличные цифры. В РФ она намного больше, чем в Европе, и в разы больше, чем в США. Из всех стран, которые находятся на одном уровне развития с РФ, пожалуй, только у Бразилии это значение выше».

Иными словами, как подчеркнул Комолов, Центральный банк, уменьшая денежную массу, ограничивает инфляцию, но с другой стороны, создаёт крайне неблагоприятные условия для инвестиций.

«Кредит у нас очень дорог, — констатировал экономист. — А значит, если кредит дорогой, то позволить себе привлечь заёмные средства для инвестиций могут только высокоприбыльные проекты. Там, где норма прибыли существенно превышает процентную ставку. Если вы берёте производственный кредит под 20% годовых, то у вас рентабельность должна быть хотя бы 25%, чтобы вы могли вернуть долг банку. Естественно, ни малый бизнес, ни сельское хозяйство, ни обрабатывающее производство не могут потянуть такой огромный процент».

В результате, по мнению Комолова, российские коммерческие банки не являются банками в полном смысле слова.

«Главная задача банка заключается в чём? В том, чтобы осуществлять переток активов из тех отраслей, где возникает переизбыток капитала, в те отрасли, где формируется его недостаток, — призвал не забывать экономист. -То есть банки должны в первую очередь кредитовать экономику, производство. У нас же банки почти не кредитуют производство. Они в основном занимаются финансовыми спекуляциями. Это, естественно, тормозит производство. Если у вас нет нормального кредита, то и развиваться ничего не будет. А ЦБ своими мерами монетарной политики существенным образом усложняет кредитование экономики, и поэтому у нас инвестиции падают с 2007 года. Больше 10 лет у нас наблюдается падение прироста инвестиций в экономику. До санкций, до падения цен на нефть и даже до глобального кризиса. Всё это следствие политики ЦБ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономического аналитика Института глобализации и социальных движений Даниила Григорьева, вместо того чтобы облегчить положение наименее состоятельных граждан РФ, выстроенная в РФ система кредитования ухудшает их и без того бедственное положение.

Более того, по его словам, следует заметить ещё и неоднородное распределение кредитной нагрузки как по профессиональным группам, так и по регионам. С экономической точки зрения, процентная ставка означает цену на деньги, и эта цена очень неоднородна для разных участников рынка.