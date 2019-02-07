Вашингтон, 7 февраля, 2019, 11:44 — ИА Регнум. Пожарные, демонстрирующие необычный способ борьбы с огнём, стали героями крупнейшего форума Reddit. Видео, на котором были запечатлены их действия, разлетелось по соцсетям и превратилось в мем.

Цитата из к/ф «Властелин колец: Братство кольца». реж Питер Джексон. 2002. США, Новая Зеландия Магия

Борьба с огненной стихией выглядит действительно эпично, пожарные, распыляя при помощи специального устройства воду приближаются к стихийному «огнемету», изрыгающему горящую жидкость. Пользователи, посмотревшие видео, стали шутить на тему того, что огнеборцы демонстрируют действие мощного заклинания.

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Ране на форуме Reddit была опубликована фотография записки, на которой что-то написал российский врач. Пользователей форума очень удивил его почерк, они долго не могли поверить в то, что записка имеет какой-то смысл.