Москва, 7 февраля, 2019, 11:36 — ИА Регнум. Проект протокольного поручения запросить в правительстве РФ информацию об объеме финансирования программы переселения граждан с подработанных территорий ликвидированных шахт и ходе ее реализации, Госдума рассмотрит в ходе пленарного заседания 7 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Борис Окороков. Шахтеры. 1963

Проект протокольного поручения внес на рассмотрение депутатов замглавы комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Исламов («Единая Россия»). Он отмечает, что сегодня многие граждане, а чаще всего семьи, живут в домах, которые построены на подработанных территориях ликвидированных шахт. Речь идет о жилье, которое было построено как временное место пребывания для шахтеров вблизи их места работы.

«Шахты уже давно закрыли, а люди продолжают жить. И помимо того, что дома старые, обветшалые, самое страшное, под ними пустота, выработки закрытых шахт… То есть стоит шахтерский город, а под ним еще один город, только подземный. Отсюда постоянные провалы, постоянные подтопления, в погребах просачивается и скапливается взрывоопасный метан. Единственный выход — сносить бараки и переселять людей», — заявил Исламов в ходе пленарного заседания.

Как отмечает автор протокольного поручения, такая программа сегодня действует и, по данным Минэнерго, с 1994 года по ней уже переселено более 42 тыс. семей. Но еще 11 тыс. семей ждут своей очереди и если двигаться установленными сегодня темпами, то программа переселения займет еще 12 лет и закончится к 2031 году. По подсчетам Исламова, на это потребуется 21,797 млрд рублей из федерального бюджета.

Вместе с тем, в августе 2018 года президент РФ Владимир Путин поручил быстрее проработать вопрос и решить проблему переселения граждан с подработанных территорий ликвидированных шахт и решить ее до 2024 года.

В связи с этим, депутат предлагает поручить комитету Госдумы по энергетике запросить у правительства информацию о том, какие меры предпринимаются для ускорения реализации программы, а также о том, как будет осуществляться финансирование программы до 2025 года.