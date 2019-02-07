Москва, 7 февраля, 2019, 11:30 — ИА Регнум. Для вывода о том, что «за последние годы боеготовность Вооруженных сил России значительно возросла, а российские военнослужащие всё активнее тренируются вести полномасштабную войну», не нужно проводить специальных изысканий. Шведский институт оборонных исследований повторил то, что понятно сегодня любому мало-мальски интересующемуся политикой человеку в России, и не только в ней, заявил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментирую заявление Шведского института оборонных исследований о «готовящейся к войне» России.

Советский плакат. Бдительность наивысшая! 1982

Да, внешние обстоятельства, усиливающаяся агрессивность Запада, и прежде всего США, заставляют Россию уделять должное внимание вопросу поддержания адекватного обстановке уровня обороноспособности. Большее, возможно, чем хотелось бы. Но это необходимо, причём необходимо не только для нас, а для восстановления мирового баланса сил. Без такого баланса сдержать агрессивность Вашингтона, который на фоне ослабления России явно распустился, не удастся.

«Когда речь заходит о вопросах войны и мира и, соответственно, о выживаемости нашего государства, я всегда вспоминаю слова одного моего старшего товарища. Он был уверен в том, что движение Советского Союза к прогибу перед Западом и, соответственно, к собственному развалу началось тогда, когда, как он образно говорил, «мы перестали петь «Броня крепка и танки наши быстры» и запели «Хотят ли русские войны».

Мы стали оправдываться, продолжал он, Запад эту нашу слабину почувствовал и стал на неё давить: «Не хотите войны? Учтем и будем вам её навязывать. А за то, чтобы сохранялся мир, будем требовать от вас уступок. Не вы от нас, а мы, Запад, — от вас!» Вот такая логика. Она сработала.

Навсегда запомнил этот урок. Похоже, и наше руководство сегодня начинает мыслить в близких категориях: никаких уступок «ради мира» — только на основе взаимности. Никаких оправданий — пусть оправдываются те, кто пытается сжать Россию военным кольцом. И пусть их настраивает на мирный лад наша растущая мощь, а не наши самооправдания», — высказал свое мнение Демурин.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние годы боеготовность Вооруженных сил России значительно возросла, а российские военнослужащие все активнее тренируются вести полномасштабную войну, об этом говорится в исследовании Шведского института оборонных исследований (FOI).

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