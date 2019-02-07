Нью-Йорк, США, 7 февраля, 2019, 11:31 — ИА Регнум. Организация объединенных наций (ООН) и Всемирная метеорологическая организация (ВМО) предупреждают о рекордно высоких концентрациях парниковых газов в атмосфере, сообщает Le Figaro.

Эдвард Мунк. Солнце. 1912

«Последние четыре года были самыми жаркими за всю историю наблюдений», — заявили в ООН.

Согласно выводам ученых, глобальное потепление вызвано рекордной концентрацией парниковых газов в атмосфере.

Аналогичным образом Всемирная метеорологическая организация отмечает, что средняя температура поверхности земли в 2018 г. была примерно на 1 °C выше доиндустриальной (1850 — 1900 гг.).

Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас заявил, что за последние 22 года было зарегистрировано 20 жарких лет.

«Международное сообщество должно уделять первоочередное внимание сокращению выбросов парниковых газов и изменению климата», — отметил он.

Напомним, Всемирная метеорологическая организация собирается опубликовать отчет о состоянии глобального климата в марте 2019 года. Ожидается, что в докладе будут представлены большое количество подробной информации и статистических данных.