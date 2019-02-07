Ярославль, 7 февраля, 2019, 11:32 — ИА Регнум. Власти Ярославской области так и не нашли место для нового кладбища областного центра. Это следует из документов, внесенных мэрией Ярославля в муниципалитет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ранее городские власти договорились передать в областную собственность бывшее здание администрации Кировского района на улице Республиканской. Взамен правительство области обещало выделить участок в 100 га под новое кладбище. Муниципалитет уже принял решение о передаче имущества в областную собственность, однако сделка так и не состоялась.

До настоящего времени мероприятия по передаче имущества со стороны правительства Ярославской области не осуществлены, работа в данном направлении остановлена», — говорится в пояснительной записке к проекту решения муниципалитета Ярославля.

Теперь решение о передаче бывшей Кировской администрации будет отменено. Здания мэрия намерена продать. Захоронения пока что продолжаются на Осташинском кладбище, территория которого расширена решением городских властей.