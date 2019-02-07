США сделали подарок Путину, Швецию беспокоит боеготовность РФ: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 7 февраля, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- Трамп не верит донесениям разведки;
- Клинтон рассказала о «подарке Путину»;
- СМИ Великобритании обнаружили нового «отравителя Скрипалей»;
- В Швеции поведали о России, «готовящейся к войне»;
- Новый вид пенсии может появиться в России.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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