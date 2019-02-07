Великий Новгород, 7 февраля, 2019, 11:14 — ИА Регнум. В Новгородской области вновь проблемы с наличием льготных лекарств в аптеках. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом свидетельствуют обращения льготников на интернет-портале «Вечевой колокол» — специальном ресурсе для обратной связи власти с жителями региона.

(сс)Falkenpost Лекарства

«Уже наступил февраль 2019 года, а в аптеках Великого Новгорода больные-льготники не могут получить лекарства, и разочарованные и взволнованные расходятся по домам, не зная, как исправить ситуацию». Работники аптек объясняют это тем, что год только начался, поставки еще не налажены, обращайтесь в минздрав», — говорится в одном из сообщений.

Люди жалуются на отсутствие бесплатных противоэпилептических препаратов, тест-полосок для инсулинозависимых больных, иммуноглобулинов импортного производства. Дорогостоящие льготные лекарства больные либо вынуждены покупать за свой счёт и жалуются, что даже за деньги за ними нужно побегать — они есть только в отдельных городских аптеках, либо остаются без лекарств вовсе.

«Возмущает отсутствие налаженных поставок льготных лекарств в аптеки Великого Новгорода, неисполнение министерством здравоохранения области своих обязанностей и безнаказанность! Кроме того, работники аптек не соблюдают в таких случаях порядок по постановке на отсроченное обслуживание по льготе — мне и другим обращающимся за лекарствами ничего не объяснили, не поставили на учет по журналу, не записали наши данные и контакты, чтобы в течение 10 дней все-таки обеспечить лекарствами. Система здравоохранения просто уклоняется от исполнения своих обязанностей!» — говорится в одном из сообщений.

Ответов от специалистов регионального правительства на эти сообщения пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе регулярно возникают сложности с обеспечением льготников бесплатными лекарствами и медицинскими препаратами. В декабре 2018 года на портале «Вечевой колокол» было опубликовано пять таких жалоб. Чиновники объясняют отсутствие лекарств в аптеках поздним поступлением средств из федерального бюджета, после чего необходимо ещё провести аукционы на поставку лекарств и медикаментов.

Читайте также: Путин поручил правительству создать единый регистр нуждающихся в лекарствах

Напомним, что в 2019 году Новгородская область получит 159,3 млн рублей из федерального бюджета на покупку лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов. Всего в регионы России на эти цели направлено более 31 млрд рублей.