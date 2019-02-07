Ярославль, 7 февраля, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля увеличила базовую ставку начальной цены аукционов при размещении нестационарных торговых объектов. Постановление об этом издал заммэра Ярославля по социально-экономическому развитию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Ларек в Ярославле

Базовая ставка увеличена на коэффициент 1,051, или на 5,1%. Городские власти объясняют это инфляцией.

В прошлом году бюджет Ярославля получил от аукционов на право размещения НТО около 11 млн рублей, а вместе с арендной платы доходы от ларьков составили около 30 млн рублей. Сейчас в городе с предпринимателями заключено более 680 договоров на право размещения нестационарных торговых объектов.

При этом в среднем лишь каждые третьи торги заканчиваются заключением договора. Большая часть торговых мест не вызывает интереса у предпринимателей.