Вашингтон, 7 февраля, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Американский идеал заслуженного успеха, вполне возможно, сейчас угасает, считает председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, сообщает 6 февраля The Washington Examiner.

Флаг США

«Мы гордимся тем, что являемся страной, где вы можете пройти снизу вверх. Есть много примеров, которые это подтверждают, — сказал Пауэлл во время мероприятия в ратуше, — но если вы на самом деле посмотрите на цифры, на то, каковы шансы перейти от нижнего уровня [дохода] к верхнему уровню, то заметите, что США сейчас отстают в мобильности. И это не наше представление о себе как о стране и не то, где мы хотим быть».

Пауэлл, выступая на мероприятии ФРС для учителей, был спрошен одним из гостей, что он видит в качестве основных проблем для экономики США на следующие десять лет. Пауэлл нарисовал мрачную картину ухудшения экономического неравенства в США и снижения экономического роста, которое ощущается повсеместно. В течение многих лет, сказал он, доходы на разных экономических уровнях значительно увеличивались по всем направлениям:

«Но за последние 40 лет или около того темпы роста доходов на душу населения в среднем и нижнем звеньях спектра доходов действительно снизились, — сказал он. — Нам предстоит проделать определенную работу, чтобы обеспечить широкое распространение процветания, которого мы добиваемся. Мы хотим, чтобы процветание было широко распространено. Но нужна [соответствующая] политика, чтобы это произошло».

Председатель ФРС подчеркивает необходимость улучшения образования, чтобы подготовить больше американцев к работе и помочь им адаптироваться к предстоящим сбоям в различных отраслях из-за быстрых изменений в технологии.

«На самом деле это не работа ФРС, но есть политика, которую мы должны провести, чтобы каждый мог договориться о том, что повысит мобильность, улучшит шансы людей в жизни и позволит людям лучше участвовать в работе будущего, где технология будет все большим и большим фактором и потребует передовых навыков [работы] с ней», — сказал Пауэлл.