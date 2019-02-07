Барнаул, 7 февраля, 2019, 11:03 — ИА Регнум. То, что большинство опрошенных ВЦИОМ граждан России указали, что не имеют возможности получить квалифицированную медицинскую помощь при онкологических заболеваниях, говорит о проблемах на уровне первичного звена, где должен выявляться рак на ранней стадии, а также о том, что в России недостаточно развитой является система оказания паллиативной помощи, считает врач высшей категории, кандидат медицинских наук Павел Шумихин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные опроса об онкологических заболеваниях, он пояснил:

Александр Романычев. Сельский врач. 1987

«Когда более половины жителей России (51%), принявших участие в опросе ВЦИОМ, говорят, что не надеются на хорошую медицинскую помощь при онкологическом заболевании, трудно спорить. Опрос фактически выявил неудовлетворенность граждан качеством онкологической помощи. Однако, нельзя утверждать, что в системе онкологической помощи все плохо на всех этапах.

У нас создана и функционирует стройная система оказания онкологической помощи, но она существенно проседает на уровне первичного звена, где должен выявляться рак на ранней стадии. Разумеется, человеку с запущенной формой приходится испытать на себе разнообразные достаточно агрессивные методы лечения и последствия этого лечения, что существенным образом влияет на удовлетворенность медицинской помощью.

Также недостаточно развитой является система оказания паллиативной помощи, которую оказывают в подавляющем большинстве недостаточно компетентные в этой сфере специалисты».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее ВЦИОМ провел исследование и выяснил: 51% опрошенных считают, что в России нет возможности получить квалифицированную медицинскую помощь при онкологическом заболевании. Негативную оценку респонденты (61%) аргументируют высокой стоимостью лечения. В опросе принимали участие 1600 респондентов из России старше 18 лет.