Симферополь, 7 февраля, 2019, 10:57 — ИА Регнум. Чиновникам в Крыму не хватает знаний в области права, психологии и корпоративной этики, заявила глава администрации Кировского района Крыма Елена Янчукова во время пресс-конференции, посвященной обучению государственных и муниципальных служащих республики. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского.

Аполлинарий Васнецов. Крымский пейзаж. 1890

«Корпоративная этика — это направление, которое очень актуально для реализации наших задач и социально-экономического развития нашей территории», — сказала Янчукова.

В вузе отметили, что на прошлой неделе стартовало обучение первого потока слушателей, который включил более 600 государственных и муниципальных служащих, включая глав городов и районов Крыма.

«Впервые в России проводятся курсы, в которые входит практически 100 процентов чиновников полуострова», — пояснил директор Института экономики и управления КФУ им. В. И. Вернадского Виктор Реутов.

По его словам, все слушатели программы дополнительного профессионального образования будут объединены в команды, у каждой из которых будет определенный проект. Лучшие из них будут представлены главе республики Сергею Аксенову. Предполагается, что за год релизации программы обучение пройдут 4000 человек.

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