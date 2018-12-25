Тюмень, 7 февраля, 2019, 10:51 — ИА Регнум. В семье олимпийского чемпиона по биатлону россиянина Антона Шипулина пополнение. Супруга бывшего спортсмена Луиза родила дочь, которую назвали Мира. Радостным событием Шипулин поделился с пользователями на своей странице в Instagram.

(сс)Falkenpost Ребенок

«Сегодня в нашей семье ещё одно чудо, — написал Шипулин. — Спасибо любимой жене за дочку».

Вес ребёнка — 3 634 грамма, рост — 55 см.

https://www.instagram.com/p/BtkMpFVgg6U/

Шипулин, который присутствовал на родах, признался, что «это невероятное чувство» быть рядом с супругой в такой момент. Спасибо любимой жене за дочку».

Напомним, Мира стала вторым ребенком в семье Шипулиных. В декабре 2015 года у них родился сын Дмитрий.

Как сообщало ИА REGNUM, Антон Шипулин является олимпийским чемпионом 2014 года в эстафете, бронзовым призёром Олимпиады-2010 в эстафете, а также чемпионом мира 2017 года в эстафете и шестикратным призёром чемпионатов мира по биатлону. В конце 2018 года он объявил о завершении своей профессиональной спортивной карьеры. Последним соревнованием, в котором Шипулин принял участие, стала «Рождественская гонка», состоявшаяся 29 декабря 2018 года.