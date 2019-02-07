Пермь, 7 февраля, 2019, 10:45 — ИА Регнум. В Перми пассажиропоток трамваев по итогам 2018 года увеличился на 9 млн человек и составил 33,4 млн человек. Предполагается, что благодаря планируемому развитию этого приоритетного вида транспорта пассажиропоток с годами будет расти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Троллейбус

Чиновники подчеркнули, что разработанный в Перми проект новой транспортной модели направлен на развитие трамвайной сети. Именно трамваи станут опорным видом транспорта не только центральной части города, но и других районов. В ближайшие годы планируется закупка около 30 новых современных низкопольных вагонов.

Тем временем в интернете создана петиция, где пермяки требуют спасти экологический транспорт в краевой столице и протестуют против ликвидации троллейбусов. Участники обращения просят власти отказаться от решения о закрытии троллейбусной сети в городе.

«Год экологии закончился более года назад, а это значит, что можно забыть о поставленных планах и данных обещаниях. В то время, когда почти весь мир приходит к тому, что экологический транспорт необходимо развивать, в миллионом городе Перми власти без всякого обсуждения с общественностью решили отказаться от троллейбусной сети полностью. Не учитывается ни мнение жителей города, ни сотрудников троллейбусного депо», — отмечает автор петиции.

На 7 февраля (за неделю) обращение, адресованное губернатору Пермского края, главе Перми и департаменту дорог и транспорта, подписали более 300 человек.