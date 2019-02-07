Ташкент, 7 февраля, 2019, 10:41 — ИА Регнум. Узбекистан намерен диверсифицировать свои военные закупки и предоставил США список американских систем и оборудования, в которых он заинтересован, заявил глава Центкома ВС США (CENTCOM) Джозеф Вотел.

(сс) Jamal Wilson. U.S. Air Force Солдаты

«Такая заинтересованность представляет уникальную возможность увести Узбекистан в сторону от военных закупок из России и углубить наши отношения по мере того, как мы ведем переговоры о расширении доступа к перевозкам по воздуху и суше через Северную распределительную сеть», сказал Вотел на слушаниях в Сенате США.

Как подчеркнул Вотел, слова которого цитирует «Газета. уз», Россия остается доминирующей силой в Центральной Азии, «и Узбекистану необходимо тщательно сбалансировать сотрудничество с США, чтобы не допустить действий, которые Москва посчитает провокационными».

«В целом, описывая отношения США и Узбекистана, Джозеф Вотел сказал, что партнерство между двумя странами продолжает улучшаться», — говорится в публикации.

(сс) U.S. Naval War College Джозеф Вотел

Ранее, 29−30 января, министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов во главе узбекской делегации провел встречу с руководством Центкома США во Флориде.

Узбекская делегация также понаблюдала за ходом совместных учений «Южный удар», в которых приняли участие военнослужащие специальных подразделений узбекской армии.