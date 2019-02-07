Ташкент, 7 февраля, 2019, 10:33 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, посвященное важнейшим задачам увеличения объемов экспорта в отраслях экономики и регионах, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

«В результате принимаемых в стране мер по облегчению и поддержке экспортной деятельности в прошлом году объем экспорта составил 14 миллиардов 258 миллионов долларов и вырос на 13,6 процента», говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает что за последние два года география экспорта расширилась на 50 стран и охватила 140 государств, налажен экспорт 120 новых видов продукции.

«В структуре экспорта доля готовой продукции составила 56 процентов, региональный промышленный экспорт вырос почти в 1,7 раза», отмечает пресс-служба.

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В ходе совещания, в котором приняло участие правительство в полном составе, а также руководители всех регионов, президент отметил необходимость диверсификации структуры экспорта, доведения доли несырьевой продукции минимум до 60%.

«С этой целью поручено разработать национальную экспортную стратегию Республики Узбекистан на 2019−2025 годы», отмечается в сообщении.

Данная стратегия должна будет охватить вопросы перевода оказываемых экспортерам государственных услуг полностью в электронную форму, их финансовой поддержки, вхождения в рейтинге Doing Business в число 50 стран с наиболее высокими показателями внешней торговли.

«Исходя из зарубежного опыта, для координации деятельности экспортеров и оказания им всестороннего содействия будет организована Ассамблея экспортеров Узбекистана», отмечает пресс-служба.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, Узбекистан поставил цель в 2019 году довести объем экспорта до 18 миллиардов долларов.