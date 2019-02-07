Барнаул, 7 февраля, 2019, 10:34 — ИА Регнум. Инициатива Минфина и Центробанка по введению нового вида пенсии — вопрос, безусловно, интересный, и сама идея возможности возврата части пенсионных накоплений неплохая, считает кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM информацию о том, что в рамках пакета законопроектов предполагается разрешить тратить пенсионный капитал на лечение тяжелых болезней, он пояснил:

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

«Анонсированная возможность возврата накопленных пенсионных средств на оплату лечения не совсем понятна. Насколько такое является необходимым и адекватным, если даже Конституция России гарантирует бесплатную медицинскую помощь и в реальности наиболее сложные и затратные виды медпомощи оказываются исключительно в государственных клиниках в рамках ОМС или ВМП. В этой связи не совсем ясно, какую медпомощь имеют в виду авторы законодательной инициативы.

На мой взгляд, лучше всего среди оснований возврата предусмотреть необходимость расходов на лекарственные препараты для постоянного применения (при отсутствии возможности их бесплатного предоставления по льготе) и разного рода форс-мажорные обстоятельства, связанные с утратой имущества».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Центробанк и Минфин известили о завершении разработки пакета законопроектов, которые введут новый вид пенсии в России.

Как пояснил экс-советник главы Банка России по развитию пенсионной системы Юрий Воронин, заменой сегодняшней системы пенсионных накоплений может стать добровольная негосударственная пенсия. Формироваться она будет в виде индивидуального пенсионного капитала, который можно будет использовать при лечении серьезных заболеваний и передавать по наследству.