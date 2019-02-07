Пермь, 7 февраля, 2019, 11:05 — ИА Регнум. В Перми в частном доме организовали несанкционированный интернат для пожилых людей. Когда в приют нагрянули с проверкой чиновники и правоохранители, они были шокированы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсоцразвития Пермского края, люди выглядели истощёнными, были обезвожены и находились в антисанитарных условиях.

Винсент Ван Гог. На пороге вечности (фрагмент). 1890

Социальные работники установили наличие угрозы жизни и здоровью проживающих в несанкционированном интернате. Срочно эвакуировать пришлось 12 человек. Они доставлены в больницы и государственные социальные учреждения.

В настоящее время ведутся поиски родственников эвакуированных пенсионеров с тем, чтобы решать вопросы дальнейшего жизнеустройства стариков. Пока же их готовы разместить в больницах и государственных геронтологических центрах, заявил заместитель министра социального развития Пермского края Дмитрий Санников.

По данным портала 59.ru, силовики и чиновники нагрянули в частный приют с проверкой после тревожного сигнала, который поступил из больницы № 9. В лечебное учреждение поступил обезвоженный пациент именно из «Надежды».

Информресурс сообщает, что входную дверь в коттедж, где расположен интернат для пожилых, пришлось вскрывать, поскольку сотрудники несанкционированного учреждения не отрывали проверяющим. В интернате практически отсутствовала еда и царил запах зловония.

Стоит отметить, что ранее на месте «Надежды» располагался скандальный приют «Мария». Его работу приостановили, а хозяйку признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Арендатор сменился и не прислушался к доводам минсоцразвития о том, что условия здания не соответствуют пожарным нормам, а для ухода за пожилыми людьми нужен квалифицированный персонал. Проверка приюта стала реакцией на поступившие сигналы, пришлось действовать в силовом формате — отметили в министерстве социального развития региона.

Добавим в 2018 году в Прикамье активно обсуждалась тема помощи пожилым людям. Проблема актуализировалась из-за череды скандалов вокруг частных приютов. Заговорили о дефиците государственных учреждений для стариков. Тогда власти заявили о решении создать службу социальных участковых и планах о строительстве казённого геронтологического центра.

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