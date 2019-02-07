Лондон, 7 февраля, 2019, 10:13 — ИА Регнум. Математик Алан Тьюринг признан величайшей личностью XX века. Таковы результаты голосования, проведённого корпорацией ВВС среди своей аудитории по итогам серийной передачи «Кумиры». В ходе программ, выходящих в прямом эфире с января 201 9 года, телезрители определяли самых видных по их мнению общественных деятелей, учёных и артистов столетия.

Иван Шилов ИА REGNUM Творец науки

Читайте также: Дзюба признан человеком года по версии GQ

Тьюринг одержал победу по итогам голосования в категории «Величайшие учёные», величайшим художником был признан Пабло Пикассо, выдающимся спортсменом — боксёр Мохаммед Али, лучшим эстрадным артистом столетия — певец Дэвид Боуи.

В категории «Величайший лидер» больше всего голосов было отдано за бывшего президента ЮАР Нельсона Манделу, величайшим политическим активистом стал Мартин Лютер Кинг, величайшим исследователем — Эрнест Шеклтон.

Алан Тьюринг — английский математик, логик, криптограф, оказавший существенное влияние на развитие информатики. По его проекту был реализован первый в мире компьютер с хранимой в памяти программой — АЕС.