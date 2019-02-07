Астана, 7 февраля, 2019, 10:13 — ИА Регнум. Казахстан находится на «максимально плохом уровне» по трудоустройству молодых людей, что можно решить за счет развития малого и среднего бизнеса, заявил председатель Сената республики Касым-Жомарт Токаев, сообщает 7 февраля издание Informburo.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

«В отдельных странах достигает (уровень безработицы среди молодежи — ИА REGNUM ) 40%. То есть мы находимся на максимально плохом уровне в этом отношении», — отметил Токаев.

Он считает, что в молодежи необходимо воспитывать предпринимательскую активность. В качестве примера сенатор привел соседние страны, где молодые люди осваивают новые профессии и сами находят работу, в том числе за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Казахстане было создано 28,3 тыс. новых рабочих мест. Наибольшее количество рабочих мест создано в Астане — 6,3 тыс., в Алма-Ате — 4,6 тыс., в Павлодарской области — 3,1 тыс.