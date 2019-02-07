Калуга, 7 февраля, 2019, 10:01 — ИА Регнум. На 226,5 миллионов рублей было произведено товарной продукции в центрах трудовой адаптации осужденных, расположенных в исправительных учреждениях региона в 2018 году, сообщила 7 февраля корреспонденту ИА REGNUM официальной представитель УФСИН России по Калужской области, майор внутренней службы Ирина Бегунова.

Фото пресс-службы УФСИН России по Калужской области Производственными службами колоний освоен выпуск более 80 видов изделий

По её словам, производственными службами колоний за минувший год был освоен выпуск более 80 видов изделий. В числе приоритетных — пошив специальной одежды (зимней и летней), жилетов, постельных принадлежностей, производство мебели, металлоконструкций, контейнеров для твёрдых бытовых отходов, кованных изделий, а также малых архитектурных форм.

Так, в исправительной колонии № 5 было запущено производство по пошиву деталей обуви. Кроме того, в колониях № 2 и № 4 продолжили работу участки по производству макаронных изделий и пшеничной муки, которые позволяют обеспечить данной продукцией не только региональный УФСИН, но и соседние регионы (Москва и Московская область). Также на базе исправительной колонии № 7 увеличены объемы сборки бумажной продукции для нужд ЗАО «Картон-Полиграф», в том числе с использованием линии полного цикла производства пакетов. В итоге это позволило дополнительно трудоустроить 127 осужденных.

Всего в течение 2018 года к оплачиваемым работам в исправительных колониях калужского региона был привлечен 1561 осужденный, или 44% от подлежащих к обязательному трудоустройству. Среднедневной заработок отбывающих наказание в калужских учреждениях УФСИН возрос на 22 рубля в сравнении с 2017 годом и составил 339 рублей. В первую очередь в колониях стараются трудоустроить тех, кто имеет исковые обязательства.

«Впрочем, обеспечить работой всех отбывающих наказание пока не удается. Поэтому данное направление является одним из приоритетных в деятельности УФСИН России по Калужской области в 2019 году. Вопросы создания дополнительных рабочих мест и функционирования Центров трудовой адаптации осужденных решаются во взаимодействии с бизнес-сообществом, представителями муниципальных и областных структур», — сказала Ирина Бегунова.

Напомним, на сегодняшний день в колониях и следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы Калужской области отбывают наказание порядка 3886 осужденных. В региональном УФСИН организован производственный комплекс в шести исправительных учреждениях, а также в колонии-поселении. Основными видами деятельности территориального органа являются металлообработка и деревообработка, швейное производство, производство сельскохозяйственной продукции, а также изготовление сувенирной продукции.