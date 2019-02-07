Москва, 7 февраля, 2019, 09:56 — ИА Регнум. Вполне возможно, что президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и не удастся удержать власть. Во всяком случае, сомнения в том, что у него хватит для этого сил и народной поддержки, естественны. Тем более учитывая, что отнять у него власть вознамерился не некто Гуайдо, а Вашингтон, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

DonkeyHotey Николас Мадуро

«Россия, однако, поддерживает президента Мадуро, и делает она это не потому, что его политика безупречна, а потому, что таким образом, как это в настоящее время происходит в Венесуэле, вопрос о власти решаться не должен в принципе.

Достаточно ли будет Мадуро и его сторонникам только поддержки России в тех объёмах, в которых Россия может себе её позволить, покажет время. Да, Венесуэла он нас далеко, и Кремль, насколько я понимаю, не имеет в виду действовать в этой стране теми методами, которыми действуют на Украине США и их союзники по НАТО», — пояснил эксперт.

По его мнению, экономическое положение на Украине тоже плачевное, «вытянуть» эту большую страну гораздо сложнее, чем Венесуэлу, она точно не в меньшей степени пронизана коррупцией, — список проблем можно продолжать и продолжать. Но американцев, англичан, французов, поляков и прочих эти проблемы не останавливают. Некоторых да, — заставляют задуматься о перспективе своих действий, но установка на подрыв военно-политических и экономических позиций России у них всё равно перевешивает.

«Наша задача противоположная: Россия не нацелена в принципе против любых союзников США. Мы реагируем только на конкретные проявления враждебности. В то же время международное право, недопустимость смены правительств «цветными» переворотами отстаивать необходимо. Да и Вашингтону следует давать понять, что он давно уже не полновластный хозяин в мире. Насколько я понимаю, такой подход соотносится и с китайским видением проблемы Венесуэлы», — высказал свое мнение Демурин.

Как сообщало ИА REGNUM, «молчание» российского президента Владимира Путина по поводу дестабилизации в Венесуэле агентство Bloomberg расценивает как признак сомнения Кремля в президенте Боливарианской Республики Николасе Мадуро.

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