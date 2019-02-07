Екатеринбург, 7 февраля, 2019, 09:59 — ИА Регнум. Бывший глава Екатеринбургского государственного цирка Анатолий Марчевский получил официальное уведомление об увольнении. Об этом сообщает издание Накануне.Ru.

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Трудовой договор был прекращён досрочно за «нарушение трудовых обязанностей». Как сообщают местные издания, Анатолий Марчевский сообщил, что в январе ему предлагали стать художественным руководителем цирка, а затем неожиданно вручили уведомление об увольнении.

Напомним, что Анатолий Марчевский был бессменным руководителем Екатеринбургского государственного цирка с 1994 года. В 2018 году он был отстранён от должности, а исполняющим обязанности руководителя цирка назначили Александра Авраменко.

Поводом для отстранения послужили проблемы пожарной безопасности в здании цирка, из-за которых его деятельность могла быть приостановлена. Дело о закрытии цирка рассматривалось в суде, и в декабре 2018 года было принято решение не закрывать здание.

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Отметим, что после начала скандала Анатолий Марчевский ушёл на больничный и пробыл там до начала декабря 2018 года. Именно с 10 декабря вёлся отсчёт положенных по закону перед увольнением двух месяцев, в течение которых бывший глава числился в штате цирка.