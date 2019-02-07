Саратов, 7 февраля, 2019, 09:52 — ИА Регнум. В 08.20 (мск) 07.02.2019 в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Саратовской области» поступила информация о том, что произошло частичное обрушение кирпичной кладки из-под кровли 2-этажного одноподъездного дома по адресу: г. Саратов, ул. Радищева, 5.

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«Погибших, пострадавших нет, эвакуация не проводилась», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.

Площадь обрушения кровли составила 15 кв.м.

По предварительной причине, обрушение произошло из-за большого количества снега на крыше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в центре Саратова обрушилась часть фасада исторического здания — «Дома генерала Деникина». Местные СМИ отмечали, что обломки заблокировали людей на первом этаже.