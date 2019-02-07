Обрушение дома в Саратове: пострадавших нет — ГУ МЧС
Саратов, 7 февраля, 2019, 09:52 — ИА Регнум. В 08.20 (мск)
64.mchs.gov.ru
«Погибших, пострадавших нет, эвакуация не проводилась», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.
Площадь обрушения кровли составила 15 кв.м.
По предварительной причине, обрушение произошло из-за большого количества снега на крыше.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в центре Саратова обрушилась часть фасада исторического здания — «Дома генерала Деникина». Местные СМИ отмечали, что обломки заблокировали людей на первом этаже.