Москва, 7 февраля, 2019, 09:54 — ИА Регнум. Фальсифицированный бензин АИ-92 (порядка 12%), выявленный по итогам проверок Роскачества, Минпромторга и Росстандарта в Ставропольском крае, является одним из свидетельств дисбаланса топливного рынка России, считает вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные о найденном фальсификате бензина, он пояснил:

JirkaF Бензин

«Ситуацию спровоцировали экспортные аппетиты нефтяников, которые в условиях дорожающей нефти и падающего рубля создали дефицит моторного топлива на внутреннем рынке. Ручное управление в виде заморозки розничных, а затем и оптовых цен не слишком помогло. Потому что когда открывается экспорт, нефтяные компании оставляют на продажу через биржу только топливо для своей розницы, а частные АЗС остаются либо «сухими», либо скупают всё, что есть на рынке, включая так называемые заменители, аналоги, суррогаты — для того чтобы как-то просуществовать.

Поэтому и нужен цивилизованный конкурентный рынок. Надеюсь, что в конце февраля 2019 года нам удастся подписать четырёхстороннее соглашение (Центробанк, Минэнерго, ФАС и нефтяные компании) об увеличении биржевых продаж моторного топлива. Российский топливный союз был главным инициатором подписания данного документа».

Как уже сообщало ИА REGNUM, подводя первые итоги исследования качества бензина АИ-92, Роскачество совместно с Минпромторгом и Росстандартом пришли к выводу, что больше всего нарушений допускают небольшие заправки, принадлежащие частным предпринимателям.

В частности, по итогам проверок в Ставропольском крае было заявлено, что из 60 проверенных АЗС (24 сетевые и 34 частные) «левый» бензин обнаружился примерно в десяти процентах случаев.