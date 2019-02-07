Исламабад, 7 февраля, 2019, 09:41 — ИА Регнум. 6 февраля российская компания «Газпром» подписала с пакистанской компанией Inter State Gas Systems соглашение о проработке вариантов поставок природного газа в Пакистан.

(сс) NPCA Online Строительство газопровода

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV со ссылкой на пресс-релиз пакистанской компании, российская делегация во главе с заместителем председателя правления «Газпрома» Виталием Маркеловым провела переговоры с исполнительным директором Inter State Gas Systems Мубином Саулатом и министром нефти Пакистана Гуламом Сарваром Ханом. Стороны договорились о совместной разработке обоснования поставок породного газа «из источников Газпрома на Ближнем Востоке». Кроме того, стороны обсудили строительство ПАО «Газпром» газопровода для поставки газа в Пакистан по дну Аравийского моря. Предполагается, что ежедневные поставки газа в Пакистан по газопроводу составят от 14 до 28 миллионов кубометров.

Пакистан испытывает острую нехватку газа из-за недостаточности собственных ресурсов. Правительство даже было вынуждено ограничить поставки газа на заправочные станции, что неблагоприятно сказалось на частных перевозках во многих городах страны.