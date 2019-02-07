Тула, 7 февраля, 2019, 09:37 — ИА Регнум. Реконструкция Казанской набережной и музейного квартала — только начало преображения исторического центра Тулы, к 2020 году будут благоустроены малые исторические города региона, расположенные в зоне засечных линий. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области, сказал губернатор Алексей Дюмин на заседании оргкомитета 500-летия возведения Тульского кремля 6 февраля. Мероприятие состоялось в правительстве РФ под руководством вице-премьера правительства РФ — руководителя аппарата правительства РФ Константина Чуйченко. Напомним, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина мероприятия по празднованию 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты пройдут в 2020 году.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Тульский кремль

Алексей Дюмин рассказал о реализации в 2018 году плана основных мероприятий по подготовке к празднованию этой большой исторической даты. Он отметил, что юбилейные мероприятия планируются как в Туле, так и малых исторических городах Тульской области, входивших в Большую засечную черту.

«Подготовка к празднованию стала хорошим стимулом для комплексного развития территорий, обеспечила дополнительную поддержку культуры и туристической отрасли. Во многом благодаря федеральным программам к 2020 году будут благоустроены малые исторические города региона, расположенные в зоне засечных линий. Преобразится и столица русского оружия. Главный проект здесь — обустройство исторического центра Тулы и нашего древнего кремля», — подчеркнул глава региона.

Дюмин также добавил, что благодаря поддержки президента РФ, привлечению внебюджетных средств в регионе уже удалось реализовать первый этап проекта — с нуля восстановить Казанскую набережную. На данный момент также завершены работы по комплексной реконструкции центральной исторической улицы Тулы — улицы Металлистов (бывшая Пятницкая). Улицу сделали пешеходной, в перспективе именно здесь расположатся филиалы федеральных музеев общенационального значения «Ясная Поляна», «Поленово», «Куликово поле», будут организованы региональные выставочные пространства и объекты туристической инфраструктуры, образуя Музейный квартал.

«Набережная и музейный квартал — это лишь начало преображения исторического центра Тулы. Впереди ещё полтора года работы, и мы сделаем все, чтобы сохранить набранный темп и достойное качество», — подчеркнул губернатор.

Алексей Дюмин поблагодарил Константина Чуйченко и всех, кто оказывает региону содействие в подготовке праздничных торжеств.