* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 7 февраля, 2019, 09:57 — ИА Регнум. Лидер партии «Исламское общество Афганистана» Атта Мохаммад Нур заявил, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является главной стороной в продолжительном конфликте в Афганистане, и призвал группировку добиваться своих целей посредством демократии и внутриафгаснкого диалога.

Alwaght.com Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Атта Мохаммад Нур сделал это заявление в ходе своего выступления на Московском формате по Афганистану.

Афганский политик сказал, что мир является приоритетом для всего народа, но также необходимо сохранить политические и социальные достижения государства. Необходимо совместить эти две составляющие.

Атта Мохаммад Нур предположил, что одним из способов добиться этого, который также отвечает интересам движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является формирование временного правительства, что уже было сделано по итогам конференции в Бонне в 2001 году. Политик считает, что это будет верным шагом на пути к долгому миру в стране.