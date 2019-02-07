Москва, 7 февраля, 2019, 09:31 — ИА Регнум. 7 февраля в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открывается выставка «Образы огня в христианском искусстве». В экспозиции 60 произведений иконописи, декоративно-прикладного искусства, деревянной скульптуры и графики, где в разных контекстах присутствует изображение огня. Это сюжеты Ветхого Завета, евангельской истории, жития святых и сказаний о чудотворных иконах, иллюстрации Апокалипсиса, сложные аллегорические сюжеты.

Lodo27 from Moscow, Russia Здания Андроникова монастыря, где находится музей имени Андрея Рублёва

Огонь является одним из ключевых понятий в христианстве: в Священном писании насчитывается более 400 эпизодов, в которых он упоминается. Он одно из главных христианских чудес — сошествия Благодатного огня.

Экспонаты для выставки в Музее имени Андрея Рублева предоставили Государственная Третьяковская галерея, Музей русской иконы, Собрание икон при поддержке фонда апостола Андрея Первозванного и частные коллекционеры.

Выставка будет открыта до 14 апреля.