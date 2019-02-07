Москва, 7 февраля, 2019, 09:26 — ИА Регнум. Россия никогда не проводила агрессивную политику. Так ответили российские интернет-пользователи на выводы, сделанные аналитиками Шведского института оборонных исследований (FOI) о том, что Москва якобы «готовится к масштабной войне».

Mil.ru Российская армия

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При этом пользователи отмечают, что Москва демонстрирует мощь российской армии не для устрашения, а чтобы показать, что Россия всегда готова защитить свои границы.

«Не вести, а отражать. После Ирака, Ливии, Сирии, Югославии, Украины. Было бы глупо дожидаться 41 года», — приводит ФАН комментарий пользователя Алексея С.

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Также есть мнение, что подобными заявлениями о приближающейся войне просто пытаются напугать население Швеции и таким образом «загнать страну в НАТО».

Как сообщало ИА REGNUM, в опубликованном на днях исследовании Шведского института оборонных исследований (FOI) было отмечено заметное повышение боеготовности российской армии, о чём свидетельствуют военные учения «Запад — 2017» и «Восток — 2018». По заявлению аналитиков, российские военнослужащие всё активнее тренируются вести полномасштабную войну. В качестве возможных противников называются страны «размеров Китая или НАТО». Кроме того, эксперты уверены, что выросшая в последние годы боеготовность России позволит её армии перейти от мирного к военному времени в самые кратчайшие сроки.