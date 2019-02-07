Нижний Новгород, 7 февраля, 2019, 09:31 — ИА Регнум. Автобус врезался в стоящий грузовик в Нижнем Новгороде. Травмы получили более 20 человек, сообщает 7 февраля пресс-центр ГУ МЧС по Нижегородской области.

Mchs.gov.ru Спасатели

ДТП случилось утром на набережной Гребного канала. Автобус ПАЗ перевозил 37 человек. Медики оказали помощь 21 пострадавшему, 13 человек доставлены в больницу с ушибами и ссадинами. Вопрос о необходимости госпитализации пока не решен.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Нижнем Новгороде ДТП с автобусом привело к гибели пешехода. Под колесами транспортного средства погибла женщина, двое детей пострадали и были госпитализированы.

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