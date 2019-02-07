Кунгур, Пермский край, 7 февраля, 2019, 09:46 — ИА Регнум. В Прикамье очередной скандал разразился вокруг медицинского учреждения. Как сообщает портал федерального социального проекта поддержки населения «Жизнь ДД», жительница Кунгура, родившая пятого ребёнка, была вынуждена семь часов держать над новорождённым младенцем лампу, чтобы ребёнок не сгорел. Информресурс опубликовал фото отремонтированной с помощью скотча лампы.

Fred974 Новорожденный

Из-за такого оборудования в клинике возник конфликт. Возмущённая мать потребовала другую лампу, однако получила отказ, ей заявили, что ребёнка пора выписывать из больницы. Также медики сделали акцент на том, что до плачевного состояния оборудование довели женщины, которые пользовались им ранее.

В краевом минздраве оперативно отреагировали на тревожный сигнал. Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова на своей странице в Instagram оставила запись:

«В соц. сетях появилась информация, что в перинатальном центре Кунгура мама держала всю ночь старую перемотанную скотчем УФ-лампу над новорождённым малышом, опасаясь, что она может упасть. Провела внутреннюю проверку, главный врач доложил о том, что в роддоме ламп такой конфигурации ни сейчас, ни в августе 2018 года, когда лежала мамочка с ребёнком, нет. Готова комплексно разобраться в ситуации, если появится дополнительная информация». (Орфография и пунктуация сохранены.)

В ответ посыпались комментарии, реакция людей оказалась неоднозначной. Пользователи отмечали, что в соцсетях только ругают медиков, хорошего слова не услышишь, а жаловаться надо начальству больниц, а не в соцсетях. Другие считают, что писать свои жалобы в соцсетях надо. В противном случае ситуация не изменится к лучшему.

«Просто жаловаться главврачу нет смысла. Как, впрочем, и министерству. Вы же верите тому, что говорят на местах. А мамаши все придумывают …» — адресовал свои слова один из комментаторов министру здравоохранения Мелеховой.

Глава минздрава призналась, что сталкивалась с разными случаями, лукавить могут две стороны. Она подчеркнула, что в жалобах есть смысл, и она имеет желание разобраться в ситуации объективно.

Пользователи тем временем предложили провести скрытые проверки, поскольку анонсированные проверочные мероприятия пользы не принесут.

Напомним, ранее в Перми скандал разгорелся вокруг детской больницы. В интернете появилось видео, где мать маленького пациента продемонстрировала таракана, пойманного в клинике. В минздраве региона заявили, что глава ведомства лично посетила больницу, тараканов и клопов не обнаружено.