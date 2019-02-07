Вашингтон, 7 февраля, 2019, 09:15 — ИА Регнум. Google приступил к выполнению требования Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по удалению ссылок на запрещенные сайты. Об этом 6 февраля сотрудник поисковика сообщил изданию «Известия».

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Теперь Google удаляет ссылки на сайты попавшие в реестр Роскомнадзора. В него попадают сайты, содержащие призывы к экстремизму, пропаганду суицидов и порнографию, рекламирующие наркотики, азартные игры без лицензии, а также пиратские сайты, доступ к которым ограничен в России навсегда.

Компания Google будет подключаться к реестру Роскомнадзора, чтобы оперативно получать информацию о новых ресурсах, которые попали под блокировку.

Напомним, Google не фильтровал поиск в соответствии с этими нормами с ноября 2017 года, что вызывало неоднократные претензии Роскомнадзора.