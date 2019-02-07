Москва, 7 февраля, 2019, 09:10 — ИА Регнум. На рынке нефти 6 февраля сохранялась неопределенность, которая уже который день провоцирует довольно резкие движения котировок в обоих направлениях. На этот раз Brent смогла подрасти, оттолкнувшись от поддержки на подходе к уровню $61 за баррель, цена закрылась ближе к верхней границе внутридневного диапазона выше $62,50.

Gundelik.info Рука в нефти

Несмотря на вчерашний умеренный подъем, рынок остается в подвешенном состоянии, заявил корреспонденту аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Главным фактором неопределенности на данном этапе служат торговые отношения между Китаем и США. В своем ежегодном послании к конгрессу Трамп был скуп на комментарии по данному вопросу, что снова заставило инвесторов сомневаться в заключении сделки до 1 марта. В этом контексте нефтетрейдеры будут пристально следить за ходом нового раунда переговоров, который состоится на следующей неделе в Пекине», — отметил эксперт.

Умеренный локальный оптимизм на рынок привнес отчет минэнерго США, который оказался не таким «медвежьим», как данные API. Согласно официальному релизу, на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране выросли на 1,2 млн баррелей против прогноза +1,8 млн. Запасы бензина тоже увеличились скромнее ожиданий, на 0,5 млн при прогнозе +1,5 млн. Добыча осталась на рекордном уровне 11,9 млн баррелей в день.

«Сегодня, 7 февраля, нефть марки Brent показывает неспособность развить вчерашний импульс, торгуясь с небольшим нисходящим уклоном. Это лишь подтверждает неготовность игроков толкать баррель к более солидным уровням из-за неопределенности в вопросе торговых переговоров, а также на фоне роста доллара, который продолжает укрепляться практически по всему спектру рынка. Учитывая текущие настроения, до конца недели цены вряд ли совершат значимый прорыв в одном из направлений, но «медвежьи» риски по-прежнему превалируют», — считает Мащенко.

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