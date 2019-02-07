Ульсан, Южная Корея, 7 февраля, 2019, 09:09 — ИА Регнум. Объем перевозимых грузов в порту г. Ульсан в 2018 году превысил 220 млн тонн второй год подряд, сообщает TV Chosun.

Морской контейнер

Согласно информационному источнику, объем перевозимых грузов в 2018 году увеличился на 0,2% (430 тыс тонн), по сравнению с предыдущим годом. Известно, что в 2017 году объем перевозимых грузов составил 223,5 млн тонн.

Больше всего грузов пришлось на жидкие грузы — 166,51 млн тонн. По сравнению с 2017 годом, объем перевозимых жидких грузов увеличился на 0,1% (140 тыс тонн).

Генеральные грузы увеличились на 1,6% (570 тыс тонн) до 34,27 млн тонн. Контейнерные перевозки увеличились на 5,1% до 489,746 TEU (TEU — двадцатифутовый эквивалент)

Генеральные грузы — это различные штучные грузы: металлопродукция, подвижная техника, железобетонные изделия и конструкции, контейнеры, грузы в транспортных пакетах, крупногабаритные и тяжеловесные грузы, лесные грузы, перевозимые по морю.

Двадцатифу́товый эквивале́нт — условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств. Часто используется при описании вместимости контейнеровозов и контейнерных терминалов. Основана на объёме 20-футового (6,1 метров) интермодального ISO-контейнера — металлической коробки стандартного размера, которая может транспортироваться различными видами транспорта: автомобильным, железнодорожным и морским.