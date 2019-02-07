Москва, 7 февраля, 2019, 09:04 — ИА Регнум. Рубль, вероятно, исчерпал причины для роста и сегодня, 7 февраля, будет вынужден перейти к отступлению. Особенно заметными потери рубля могут быть против американского доллара, который с начала этой неделе наступает по широкому спектру валют, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«В подтверждение именно такого сценария развития событий можно рассмотреть реакцию российской валюты на последние положительные для него события. Точнее говоря отсутствие, какой либо реакции, что является очень показательным моментом», — отметил эксперт.

Несмотря на неожиданно сильные данные по ВВП России, на сокращение объема покупки валюты Банком России в 1,5 раза и удачные размещения ОФЗ российским Минфином, рубль так и не смог значительно укрепиться.

«Так что 7 февраля российская валюта будет иметь все шансы начать отступление и в течение дня смещаться к верхней границе дневного торгового диапазона, к доллару США 65,30−66,30 и к евро 74,40−75,40», — считает Быков.

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