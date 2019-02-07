Ставрополь, 7 февраля, 2019, 09:10 — ИА Регнум. В Ставропольском крае проведена проверка на 26 сетевых и 34 частных АЗС. В семи случаях (12%) выявлена фальсификация бензина марки Аи-92, говорится в совместном исследовании «Роскачества», Минпромторга РФ и Росстандарта.

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Отмечается, что в большинстве случаев нарушения обязательных требований выявлены на небольших частных заправках. Кроме того, более дешевое, чем на сетевых АЗС, топливо уступает по качеству.

Бензин проверяли по 31 показателю качества и безопасности. Чаще всего (28 случаев) у продавцов не было паспорта, подтверждающего качество топлива.

На одной заправке разливали бензин, не соответствующий заявленному октановому числу, на пяти — с превышением концентрации оксигенатов, в трех случаях выявлено повышенное содержание кислорода, в семи случаях превышено допустимое содержания серы. Информация о нарушениях передана в Росстандарт.

По данным Росстандарта, в 2018 году доля нарушений по физико-химическим характеристикам топлива на отечественных АЗС снизилась до 9%. На долю сетевых АЗС приходятся 3,5% нарушений, для независимых заправок показатель составляет 22%.

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